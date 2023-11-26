Сепаратисты Южной Осетии и Абхазии напомнили Пашиняну о "карабахской соринке" в глазу наш комментарий
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании Южной Осетии и Абхазии территориями Грузии, вызвало озлобленную реакцию «лидеров» этих регионов, напомнивших Пашиняну о Карабахе и назвавших его «предателем».
Кто поверит в искренность официального Еревана, поддерживающего территориальную целостность и суверенитет Грузии, если сама Армения на протяжении длительного периода времени держала под оккупацией часть территорий другого своего соседа, Азербайджана? И не просто держала их под оккупацией, но и создала там марионеточную квазиреспублику с «президентом» и «парламентом»?
Никто ведь не забыл, как всего несколько лет назад карабахские сепаратисты при поддержке и под аплодисменты официального Еревана подписывали документы различного содержания о «двусторонних отношениях» с сепаратистами Абхазии и Южной Осетии и обменивались с ними взаимными визитами.
Воистину прав был Ларошфуко, когда писал, что показная простота – это и есть утонченное лицемерие.
Отметим, что Армения, которая более 30 лет держала под оккупацией часть азербайджанских территорий и создала там сепаратистский режим под названием «Нагорно-Карабахская Республика», в отношении сепаратистских регионов Грузии до последних лет придерживалась нейтральной позиции. Как известно, после августовской войны 2008 года против Грузии, Россия, признав «независимость» Южной Осетии и Абхазии, призвала своих союзников по ОДКБ и, в том числе Армению, пойти на аналогичный шаг.
Однако Ереван тогда сделать это не решился. Правда, до 2019 года Армения голосовала неизменно «против» проекта резолюции «О положении вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии», который Грузия ежегодно выносила на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН. Но с 2019 года, то есть после прихода к власти Пашиняна, позиция Армении по этому вопросу изменилась, и она вообще перестала участвовать в голосовании по проекту резолюции.
Формально Армения никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Грузии, хотя при этом всячески избегала называть напрямую Абхазию и Южную Осетию её частью.
Однако на прошлой неделе Пашинян нарушил это «табу» и получив вопрос, заданный в формате «прямого общения с народом»: «Готова ли Армения назвать Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией?», ответил так:
«Армения полностью и однозначно поддерживает территориальную целостность Грузии. Голосование Армении в ООН до 2019 года и после фиксировали очень видимые и определенные различия, в связи с чем представители нашего братского государства, Грузии, выразили свое удовлетворение. Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии».
Таким образом, сославшись на позицию Армении по проекту резолюции, представленному Грузией на Генассамблее ООН, Пашинян дал четко понять, как изменилась точка зрения Еревана по Южной Осетии и Абхазии. Понятно, что позиция Пашиняна вовсе не является доказательством его полного и однозначного неприятия сепаратизма. Скорее, ее следует оценивать в контексте нынешней прозападной политики Еревана.
Как уже говорилось, реакция самопровозглашенных лидеров Южной Осетии и Абхазии на ответ Никола Пашиняна была предельно жесткой.
«Мы с уважением относимся к армянскому народу, с которым нас связывают многовековые дружественные отношения, - заявил, в частности, «президент» Южной Осетии Алан Гаглоев. - Но нам неинтересно мнение премьер-министра Армении, который оставил Нагорный Карабах в тяжелейшем положении. Он предал свой же народ, в большинстве своем армян по национальности, которые ждали помощи от Армении».
А «президент» Абхазии Аслан Бжания и вовсе призвал Пашиняна отказаться от «прогрузинской политики и начать считаться с фактическим положением дел на международной арене».
Бжания также отметил, что «навязанная западными странами поддержка единства, суверенитета, территориальной целостности, независимости и демократии Грузии» в корне противоречит факту «суверенности» Абхазии.
«Армяне в Абхазии имеют все, чего не смог гарантировать Никол Пашинян армянам Карабаха», -подчеркнул Бжания.
Как мы видим, столь нелицеприятная реакция сепаратистских лидеров Южной Осетии и Абхазии на слова Пашиняна, несомненно, была связана с отношением Армении к сепаратизму, которое культивировалось в этой стране на протяжение десятилетий.