Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 22:14

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании Южной Осетии и Абхазии территориями Грузии, вызвало озлобленную реакцию «лидеров» этих регионов, напомнивших Пашиняну о Карабахе и назвавших его «предателем». Кто поверит в искренность официального Еревана, поддерживающего территориальную целостность и суверенитет Грузии, если сама Армения на протяжении длительного периода времени держала под оккупацией часть территорий другого своего соседа, Азербайджана? И не просто держала их под оккупацией, но и создала там марионеточную квазиреспублику с «президентом» и «парламентом»? Никто ведь не забыл, как всего несколько лет назад карабахские сепаратисты при поддержке и под аплодисменты официального Еревана подписывали документы различного содержания о «двусторонних отношениях» с сепаратистами Абхазии и Южной Осетии и обменивались с ними взаимными визитами.

Воистину прав был Ларошфуко, когда писал, что показная простота – это и есть утонченное лицемерие. Отметим, что Армения, которая более 30 лет держала под оккупацией часть азербайджанских территорий и создала там сепаратистский режим под названием «Нагорно-Карабахская Республика», в отношении сепаратистских регионов Грузии до последних лет придерживалась нейтральной позиции. Как известно, после августовской войны 2008 года против Грузии, Россия, признав «независимость» Южной Осетии и Абхазии, призвала своих союзников по ОДКБ и, в том числе Армению, пойти на аналогичный шаг. Однако Ереван тогда сделать это не решился. Правда, до 2019 года Армения голосовала неизменно «против» проекта резолюции «О положении вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии», который Грузия ежегодно выносила на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН. Но с 2019 года, то есть после прихода к власти Пашиняна, позиция Армении по этому вопросу изменилась, и она вообще перестала участвовать в голосовании по проекту резолюции. Формально Армения никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Грузии, хотя при этом всячески избегала называть напрямую Абхазию и Южную Осетию её частью.

Однако на прошлой неделе Пашинян нарушил это «табу» и получив вопрос, заданный в формате «прямого общения с народом»: «Готова ли Армения назвать Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией?», ответил так: «Армения полностью и однозначно поддерживает территориальную целостность Грузии. Голосование Армении в ООН до 2019 года и после фиксировали очень видимые и определенные различия, в связи с чем представители нашего братского государства, Грузии, выразили свое удовлетворение. Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии». Таким образом, сославшись на позицию Армении по проекту резолюции, представленному Грузией на Генассамблее ООН, Пашинян дал четко понять, как изменилась точка зрения Еревана по Южной Осетии и Абхазии. Понятно, что позиция Пашиняна вовсе не является доказательством его полного и однозначного неприятия сепаратизма. Скорее, ее следует оценивать в контексте нынешней прозападной политики Еревана. Как уже говорилось, реакция самопровозглашенных лидеров Южной Осетии и Абхазии на ответ Никола Пашиняна была предельно жесткой.