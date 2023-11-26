Болгария открыла небо для Лаврова
Болгария открыла свое воздушное пространство для визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Северной Македонии, сообщила ТАСС посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
«На нашу ноту о пролете самолета Лаврова через воздушное пространство Болгарии получен положительный ответ. МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен», - сказала Митрофанова.
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