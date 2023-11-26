Лидер ХАМАС встречался с заложниками в туннеле?

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар встретился с заложниками в одном из туннелей, утверждает израильский журналист Амит Сегаль, передает Vesty.co.il.

Сегаль сослался на рассказ израильтянки, похищенной боевиками ХАМАС 7 октября и освобожденной в рамках обменной сделки. Женщина рассказала родным о том, что в один из первых дней войны к группе находившихся в туннеле заложников подошел некий мужчина и сказал на иврите: «Здравствуйте, меня зовут Яхья Синвар. Здесь вы в безопасности. Ничего плохого с вами не случится».

Журналист утверждает, что рассказ женщины подтвержден израильскими службами безопасности.

Издание отмечает, что Синвар свободно говорит на иврите.