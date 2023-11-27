Запахло деньгами: Пашинян бежит к Путину! горячая тема
Несмотря на то, что в последнее время Пашинян и члены его команды постоянно прибегают к демаршам в отношении Кремля, премьер-министр Армении, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря.
«Да, мы получили сигнал из Еревана о том, что премьер-министр собирается приехать в конце декабря в Петербург на неформальную встречу (СНГ). И на формальный саммит ЕврАзЭС», — подтвердил Ушаков.
На уточняющий вопрос, насколько достоверна эта информация, помощник президента ответил: «Мы получили сигнал, четкий сигнал из Еревана».
Отметим, что ранее Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске и бойкотировал саммит СНГ, проходивший в Бишкеке, а главы Министерства обороны и МИД, а также спикер парламента Армении отказались от участия в мероприятиях ОДКБ.
И тем не менее армянские эксперты заранее прогнозировали, что на саммит Евразийского экономического союза в Санкт-Петербург Пашинян поедет обязательно. Поскольку там речь пойдет о деньгах и торговле, что благодаря свободной торговле в рамках России и Евразийского экономического союза может помочь Армении несколько улучшить свои экономические показатели.
С другой стороны, на декабрьском саммите Россия, председательствующая в Евразийском экономическом союзе, должна передать свои полномочия Армении. А значит, неучастие Никола Пашиняна в этой церемонии будет означать, что Армения отказывается от участия в экономически выгодном для нее союзе.
Кстати, заместитель министра финансов Армении, Ваан Сирунян, подтвердил 27 ноября в ходе парламентских обсуждений бюджетных вопросов, что за 9 месяцев текущего года объем армянского экспорта в Россию увеличился почти на 85 процентов. По словам самого замминистра - за счет реэкспорта, а также продолжающегося по сей день притока людей и капитала из России.
Отметив почти 85-процентный рост армянского экспорта в РФ за девять месяцев текущего года, Сирунян добавил, что за аналогичный период 2022 года рост по данной позиции составлял всего 4,4 процента.
Резкое увеличение реэкспорта из Армении в Россию не стало сюрпризом для экспертов, поскольку многие товары, находящиеся под западными санкциями, продаются в Россию именно через Армению. В результате, складывается парадоксальная ситуация, при которой Запад пытается отделить Армению от России и в то же время игнорирует нарушение Арменией санкций против России.
Еще один парадокс заключается в том, что Армения, предпринимающая системные шаги по сведению на "нет" военно-политической зависимости от России, параллельно улучшает свои экономические показатели именно за счет свободной торговли с РФ и Евразийским экономическим союзом.
Словом, когда дело касается денег и торговли, то Россия в глазах Пашиняна выглядит очень даже привлекательно.
Спрашивается: как долго может продолжаться эта двойная игра между Арменией и Россией? И долго ли Москва будет терпеть тот факт, что Ереван, улучшая за ее счет свои экономические показатели, одновременно мчится на всех парусах в сторону Запада?
По мнению многих экспертов, Кремль пока не рискует предпринимать в отношении Армении решительные шаги и активизировать рычаги экономического прессинга. Русские все еще надеются, что Армения одумается и вернется в орбиту влияния Кремля. Но если Пашинян пойдет дальше, например, официально выйдет из ОДКБ или потребует вывода со своей территории 102-й базы в Гюмри, то Москва, наверняка, перейдет к более решительным и однозначным действиям.
Комментируя события на российско-армянском треке, московский политолог Аркадий Дубнов уверен, что Ереван стремительно отдаляется от Москвы и возглавляемой ею ОДКБ.
По словам Дубнова, это подтверждает демонстративное игнорирование Николом Пашиняном саммита ОДКБ, состоявшегося 23 ноября в Минске.
«Ереван поднял вопрос о 200 миллионах долларов, выплаченных России еще до 24 февраля 2022 года за партию современного российского оружия, — написал Дубнов в своем телеграмм-канале. - Однако понимая, что сейчас России самой его не хватает, Армения предложила зачесть эти деньги в качестве выплаты армянского госдолга России. В Москве пока официально не реагируют на сигналы из Еревана, предпочитая применять испытанные методы давления на строптивых партнеров. Как подтверждение, уже несколько суток на пограничном переходе "Верхний Ларс" блокируются грузовики с сельхозпродукцией из Армении. Разумеется, они нарушили фитосанитарные нормы...».
Российский политолог отмечает, что Никол Пашинян «продолжает настаивать на изящной формулировке, по которой не Армения выходит из ОДКБ, а, наоборот, ОДКБ покидает Армению».
«Пока же Армения активно ищет и находит на Западе новых гарантов своей безопасности, - пишет Аркадий Дубнов. - Не выходя пока за рамки своих обязательств по отношению к ОДКБ, запрещающих размещение на своей территории военных инфраструктур третьих государств без согласования с партнерами. Ну, а если она попросит согласования... Получит? Учитывая нынешнюю ситуацию, вопрос кажется риторическим. Значит ли это, что следующим шагом может стать заявление о готовности Армении объявить себя внеблоковым государством?.. Во всяком случае, это именно тот статус, которого, как минимум, совсем недавно Россия требовала от Украины».