Фархад Мамедов, автор haqqin.az 27 ноября 2023, 22:43

Несмотря на то, что в последнее время Пашинян и члены его команды постоянно прибегают к демаршам в отношении Кремля, премьер-министр Армении, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря. «Да, мы получили сигнал из Еревана о том, что премьер-министр собирается приехать в конце декабря в Петербург на неформальную встречу (СНГ). И на формальный саммит ЕврАзЭС», — подтвердил Ушаков.

На уточняющий вопрос, насколько достоверна эта информация, помощник президента ответил: «Мы получили сигнал, четкий сигнал из Еревана». Отметим, что ранее Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске и бойкотировал саммит СНГ, проходивший в Бишкеке, а главы Министерства обороны и МИД, а также спикер парламента Армении отказались от участия в мероприятиях ОДКБ. И тем не менее армянские эксперты заранее прогнозировали, что на саммит Евразийского экономического союза в Санкт-Петербург Пашинян поедет обязательно. Поскольку там речь пойдет о деньгах и торговле, что благодаря свободной торговле в рамках России и Евразийского экономического союза может помочь Армении несколько улучшить свои экономические показатели. С другой стороны, на декабрьском саммите Россия, председательствующая в Евразийском экономическом союзе, должна передать свои полномочия Армении. А значит, неучастие Никола Пашиняна в этой церемонии будет означать, что Армения отказывается от участия в экономически выгодном для нее союзе. Кстати, заместитель министра финансов Армении, Ваан Сирунян, подтвердил 27 ноября в ходе парламентских обсуждений бюджетных вопросов, что за 9 месяцев текущего года объем армянского экспорта в Россию увеличился почти на 85 процентов. По словам самого замминистра - за счет реэкспорта, а также продолжающегося по сей день притока людей и капитала из России.

Отметив почти 85-процентный рост армянского экспорта в РФ за девять месяцев текущего года, Сирунян добавил, что за аналогичный период 2022 года рост по данной позиции составлял всего 4,4 процента. Резкое увеличение реэкспорта из Армении в Россию не стало сюрпризом для экспертов, поскольку многие товары, находящиеся под западными санкциями, продаются в Россию именно через Армению. В результате, складывается парадоксальная ситуация, при которой Запад пытается отделить Армению от России и в то же время игнорирует нарушение Арменией санкций против России. Еще один парадокс заключается в том, что Армения, предпринимающая системные шаги по сведению на "нет" военно-политической зависимости от России, параллельно улучшает свои экономические показатели именно за счет свободной торговли с РФ и Евразийским экономическим союзом. Словом, когда дело касается денег и торговли, то Россия в глазах Пашиняна выглядит очень даже привлекательно. Спрашивается: как долго может продолжаться эта двойная игра между Арменией и Россией? И долго ли Москва будет терпеть тот факт, что Ереван, улучшая за ее счет свои экономические показатели, одновременно мчится на всех парусах в сторону Запада? По мнению многих экспертов, Кремль пока не рискует предпринимать в отношении Армении решительные шаги и активизировать рычаги экономического прессинга. Русские все еще надеются, что Армения одумается и вернется в орбиту влияния Кремля. Но если Пашинян пойдет дальше, например, официально выйдет из ОДКБ или потребует вывода со своей территории 102-й базы в Гюмри, то Москва, наверняка, перейдет к более решительным и однозначным действиям.