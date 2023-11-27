Турецкий телеканал Haber Global, предоставляющий зрителям новости Турции и всего мира, стал первым новостным каналом с двумя миллионами подписчиков на YouTube, тем самым опередив ведущие новостные каналы Европы.

По данным Social Blade и VidIQ (веб-сайтов, отслеживающих статистику и аналитику YouTube) Haber Global с 1 млрд 125 млн просмотров в прошлом году занял первое место среди самых просматриваемых каналов в Европе.

На второй строчке - британский Sky News с 1 млрд 116 млн просмотров, далее следуют BBC News (779 млн) и немецкий канал DW News (518 млн). Пятерку замыкает France 24 с 477 млн просмотров.

YouTube-канал Haber Global смотрят помимо Турции в Азербайджане, Германии, России, Франции и Нидерландах.