Какие протезы получают азербайджанские военные

Эльнур Мамедов, отдел экономики 27 ноября 2023, 23:14

В дни, когда страна встречала третью годовщину Победы в 44-дневной Отечественной войне, мы стали свидетелями картины, вызвавшей неподдельное чувство гордости буквально у каждого гражданина Азербайджана – футбольный турнир с участием наших славных ветеранов, получивших благодаря высокотехнологичным протезам последнего поколения возможность вернуться к любимой игре. «Видеть, как возвращаются к полноценной жизни наши герои, имена которых кровью вписаны в героические страницы истории Азербайджана, – большое счастье», - сказали haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, которое проводит целенаправленную, системную работу по оказанию помощи инвалидам Отечественной войны, потерявшим в боях за Родину конечности или перенесшим необратимые травмы мышц.

Цель работников Министерства труда и социальной защиты населения – помочь раненным на войне сынам Родины вернуться к активной жизни, к привычному укладу и любимым занятиям. Для восстановления активного образа жизни участников войны, потерявших верхние и нижние конечности, министерство наладило тесное сотрудничество с компаниями OTTO BOKK (Германия) и ÖSSUR (Исландия), которые используют последние технологические новшества в сфере протезирования, обеспечивая обладателям протезов максимальные возможности для возвращения к полноценной жизни. Важно отметить, что современные протезы дают пользователям возможность двигаться в различных ситуациях и в максимальном соответствии с естественными движениями здорового человека. Принципиально важно, что владелец протеза продолжает повседневную жизнь без какой-либо посторонней помощи.

Именно этим и объясняется тот факт, что большинство наших ветеранов благодаря высокой функциональности протезов продолжают не только трудовую деятельность, но и занятия различными видами спорта, подключаясь к соревнованиям на международном уровне и даже добиваясь на них высоких результатов. Обеспечение инвалидов Отечественной войны реабилитационными услугами – одно из нескольких направлений социального пакета Министерства труда и социальной защиты населения, направленного на поддержку ветеранов войны и членов семей шехидов. За три послевоенных года министерство в рамках реабилитационных мероприятий оказало услуги 3 053 инвалидам, 2 035 участникам Отечественной войны были выданы реабилитационные средства. В их числе - 448 солдат и офицеров армии Азербайджана, получивших на войне инвалидность и обеспеченных 467 современными высокотехнологичными протезами. За сухими цифрами статистики стоят судьбы 448 граждан нашей страны, вернувшихся благодаря этой помощи к активной жизни.