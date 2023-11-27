Журналисты выяснили, что с февраля 2022 по июль 2023 года «Авиа ФЭД сервис», согласно таможенным декларациям, импортировала детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода «Радар» более чем на 67 млн, детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства «Мотор Сич», продукцию киевского завода «Артем» и других украинских предприятий примерно на 170 млн рублей.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания «Авиа ФЭД сервис» снабдила российскую авиапромышленность запчастями как минимум на 650 млн рублей. Большая часть из них — на 370 млн — из Украины, утверждают в своем расследовании «Важные истории» и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Помимо украинских деталей, «Авиа ФЭД сервис» импортировала запчасти из Франции, США и Великобритании.

Российская компания «Авиа ФЭД сервис» была основана в 1993 году как представительство Харьковского машиностроительного завода ФЭД. Ее нынешним руководителем является уроженец Луганска Александр Решетник. Клиентами «Авиа ФЭД сервис», согласно данным госзакупок, являются Минобороны России, предприятия госкорпорации «Ростех» и президентский специальный летный отряд «Россия2».

В 2014 году из-за конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма Россией Харьковский машиностроительный завод ФЭД прекратил поставки продукции своему российскому представительству, в 2018 году «Авиа ФЭД сервис» попала под украинские санкции. Но это не остановило импорт украинских комплектующих для российской авиапромышленности, отметили журналисты.

Учредители «Авиа ФЭД сервис» зарегистрировали в ОАЭ компанию Linker – специализируется на поставках деталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32 «в любую точку мира». Управляющим этой компании, выяснили расследователи, является уроженец Чернигова Андрей Курта. Владельцем - еще один уроженец Украины Алексей Пальчик.

Linker получала украинскую продукцию, в частности, от компании «Мотор сич», директора которой, Вячеслава Богуслаева, в октябре 2022 года задержали по подозрению в госизмене.

Последняя поставка Linker в адрес «Авиа ФЭД сервис» была сделана в январе 2023 года, говорится в расследовании. После этого поставки комплектующих для российской авиации «Авиа ФЭД сервис» делала через компанию «Бакайторг1» из Кыргызстана, зарегистрированную в апреле 2023 года.

В комментарии для «Важных историй» директор «Авиа ФЭД Сервис» Александр Решетник заявил, что продукция украинских заводов, которую его фирма передала своим клиентам в 2022-2023 годах, была приобретена раньше, в 2020-2021 годах, и просто «лежала за границей».