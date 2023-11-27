Столтенберг назвал срок вступления Украины в НАТО

Украина cтанет членом НАТО после окончания войны с Россией при условии, что сумеет провести необходимые реформы. С таким заявлением, которое приводит BBC, выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, все страны, входящие в НАТО, согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. На встрече НАТО - Украина будут согласованы рекомендации реформ, которые помогут ей стать полноправным членом союза.

При этом Столтенберг подчеркнул, что полноправное членство в разгар войны невозможно, несмотря на постоянное сближение Украины и НАТО. Он также добавил, что в этом месяце Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 млрд евро, Румыния открыла центр подготовки украинских пилотов на F-16, а другие страны, включая США и Финляндию, направляют в Украину дополнительные средства ПВО, чтобы защитить ее от российских атак.