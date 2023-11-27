Израиль пообещал после перемирия «воевать еще мощнее»

Армия Израиля после окончания паузы в секторе Газа возобновит бои с большей интенсивностью и будет действовать на всей территории анклава. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати».

«Сейчас у вас есть несколько дней [перерыва], но мы вернемся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно», - заявил министр, слова которого приводит издание The Times of Israel.

«Мы будем сражаться по всему сектору», - добавил Галант, отметив, что временное прекращение огня израильские военные используют для отдыха, извлечения уроков и перегруппировки, но то же самое делает и противник в лице ХАМАС.