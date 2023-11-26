Лидер ультраправых - победитель выборов терпит неудачу

Согласно сообщению, в понедельник, 27 ноября, в отставку подал Гом ван Стрин, которому лидер Партии свободы (PVV) поручил провести первые консультации с другими политическими силами.

В Нидерландах потерпела неудачу первая попытка ультраправого политика Герта Вилдерса, победившего на внеочередных парламентских выборах, создать правительственную коалицию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В минувшие выходные стало известно о коррупционных подозрениях в адрес сенатора от PVV ван Стрина. 27 ноября он должен был провести встречу с лидером правоцентристской Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус. Руководство VVD исключило возможность коалиции с ультраправыми, но сигнализировало готовность поддержать правительство меньшинства.

Возможным партнером по коалиции для Вилдерса считается еще одна правоцентристская сила - основанная в 2023 году партия «Новый социальный контракт» бывшего члена движения «Христианско-демократический призыв» (CDA) Питера Омцига.

Переговоры о создании коалиции могут затянуться на месяцы из-за раздробленности политического ландшафта.

На выборах - досрочных парламентских выборах 22 ноября - уверенную победу одержали правые популисты, получившие в парламенте 37 из 150 мест. При этом, чтобы сформировать правительство, Вилдерсу придется заключить коалиционное соглашение с другими партиями. Еще до выборов он заявлял, что готов к коалиционным переговорам с правоцентристами из VVD. Шансы стать первой женщиной-премьером в истории страны имеет и новая лидер этой партии Дилан Йешилгёз-Зегериус.