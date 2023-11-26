В Москве поставили требование перед Израилем
Авиаудары Израиля по аэропорту столицы Сирии Дамаска — нарушение суверенитета страны и норм международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, днем 26 ноября израильская авиация «нанесла удары по международному аэропорту Дамаска, только что возобновившему работу после предыдущего авианалета 12 октября», назвав действия Израиля «провокационным нападением» и «грубейшим нарушением суверенитета Сирии».
В опубликованном на сайте МИД РФ заявлении Захаровой, в частности, говорится: «Продолжающиеся удары по территории САР расцениваем как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры».
Представитель МИД РФ предупредила, что «подобная порочная практика чревата крайне опасными последствиями, особенно в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и вызванного им роста региональной напряженности». МИД потребовал прекратить боевые действия в регионе.
26 ноября поступила информация об атаке на международный аэропорт Дамаска. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметил, что объекты в Дамаске, подвергшиеся атаке, принадлежат проиранским военизированным отрядам. Власти Израиля не комментировали этот инцидент. 12 октября в результате ударов с воздуха были повреждены взлетные полосы аэропорта в Дамаске и Алеппо.