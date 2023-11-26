Леонид Швец, автор haqqin.az 00:29

«Депутат от правящей партии потребовала увольнения главкома ВСУ!» «Бывший советник офиса президента Украины заявил о конфликте Зеленского с военными!» «Известный львовский политик назвала русскоязычных военнослужащих предателями!» Война в Украине обуславливает огромный интерес к внутренним процессам в стране, которая переживает страшнейшее испытание в своей истории. К тому же очевидно, что эти события будут иметь огромные последствия, и не только для постсоветского пространства и Европы. Поэтому понятно повышенное внимание ко всяким сигналам, исходящим из Украины, и число желающих проинтерпретировать их на тот или иной лад только растет.

Проблема, с которой сталкиваются интерпретаторы, не нова: чтобы правильно понимать сигналы, необходимо хорошо знать контекст, понимать Украину. Это только на первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет, тем более для выходцев из одной советской «шинели». Самый яркий и актуальный пример заблуждения насчет Украины – решение Путина о вторжении в феврале 2022 года. Ему казалось, что он все понял. Сейчас из Украины раздаются голоса, которые заставляют часть внешней публики думать едва ли не о политическом кризисе в стране. Приведенные в начале текста характерные заголовки, казалось бы, не оставляют в этом сомнений. Но нет. Смешно, конечно, даже пытаться дать единую на все случаи инструкцию по интерпретации голосов, доносящихся из Украины, однако несколько особенностей нужно всегда учитывать. В Украине, как везде, весьма популярны социальные сети, но тут они политизированы донельзя. Это обстоятельство вкупе с другим, с готовностью спорить с кем угодно по любым вопросам порождает кипящую среду, где достается всем:налево и направо. Власти достается всегда. Свобода показать кукиш любому начальнику украинцами ценится свято. Уходя корнями во времена Запорожской Сечи, где гетманов выбирали и снимали зычными криками казаков, эта традиция укрепилась уже в новейшее время с его двумя протестными Майданами.

От Майдана, как центральной киевской площади до улицы Банковой, где расположен офис президента, десять минут неспешной ходьбы, столько же до улицы Грушевского, где главное здание Кабмина, на пять минут дальше – Верховная Рада. Это тоже в значительной степени сказывается на взаимоотношениях народа и власти. В военное время в правительственном квартале не разгуляешься, но эта топология, когда власть от народа на расстоянии вытянутой руки, впечатана в головы граждан. Социальные сети разносят какие-то резонансные заявления граждан, особенно если те занимают заметную публичную позицию мгновенно. Некоторые граждане обладают особым талантом привлекать внимание к своим заявлениям, набирая большую аудиторию личных поклонников и хейтеров. Такими талантами в разной мере обладают упомянутые в начале статьи в заголовках народный депутат Марьяна Безуглая, известный в тысяче придуманных себе ипостасей Алексей Арестович и Ирина Фарион, до недавнего времени преподаватель одного из львовских вузов, а еще раньше – народный депутат от партии «Свобода». У каждого из них своя скандальная репутация, и они ею некоторым образом дорожат, поскольку она позволяет обращать на себя общественное внимание, некоторые без этого не могут.