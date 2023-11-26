Как Patriot сбил российские самолеты

Украинские военные в мае 2023 года в течение пяти минут сбили сразу пять российских самолетов и вертолетов над Брянской областью. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в интервью изданию «Новинарня».

«Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами. Благодаря нестандартным, решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы», — утверждает Игнат.

По словам украинского военного, речь идет об истребителях Су-34 и Су-35, двух вертолетах Ми-8МТПР-1 и еще одном вертолете Ми-8.

13 мая в Брянской области произошло крушение группы самолетов и вертолетов. «Коммерсант» писал, что были потеряны два вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35. Их экипажи погибли, по данным СМИ, в общей сложности от девяти до одиннадцати человек. Официально в Брянской области признали потерю одного вертолета, о погибших не говорили вообще.