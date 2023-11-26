Освобожденные заложники уже в Израиле

Группа из 11 израильских заложников прибыла из сектора Газа на израильскую территорию, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Специальные силы Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности в настоящий момент сопровождают 11 освобожденных заложников на израильской территории. После того, как они пройдут первичный медицинский осмотр, наши силы сопроводят их, пока они не воссоединятся со своими семьями», - говорится в сообщении.

Среди 11 заложников есть люди с двойным гражданством: Израиля, а также Франции, Германии и Аргентины, сообщил представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари. «Среди освобожденных из израильских тюрем 30 несовершеннолетних и 3 женщины, а среди израильтян, освобожденных из Газы, – 3 гражданина Франции, 2 гражданина Германии и 6 граждан Аргентины», – написал он в соцсети X.