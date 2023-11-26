А Казахстан расширяет свой танкерный флот
Пока Иран спускает на воду эсминец с крылатыми ракетами, другое государство Каспийского региона, Казахстан, расширяет свой танкерный флот.
Группа компаний AD Ports (ОАЭ) совместно с национальной судоходной компанией «КазМорТрансФлот» (КМТФ) объявила о приобретении и начале эксплуатации двух танкеров, предназначенных для перевозки казахстанской нефти по Каспийскому морю.
Танкеры назвали «Лива» и «Тараз» соответственно, в честь древних городов в ОАЭ и Казахстане. Оба судна были приобретены в рамках совместного предприятия AD Ports Group с компанией KMTF — Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS).
Совокупные инвестиции в создание судов оцениваются в 35 млн долларов. Они разработаны для мелкой осадки Каспийского моря, имеют характеристики, отвечающие строгим требованиям международных нефтяных компаний, и оснащены системами инертного газа.
Суда будут выполнять функцию «челночных кораблей», совершая последовательные рейсы по доставке в Азербайджан казахстанской нефти. Как ожидается, это внесет значительный вклад в диверсификацию маршрутов транспортировки нефти для ее последующей доставки в Европу через Средиземное или Черное моря, улучшая, таким образом, глобальное торговое присутствие Казахстана.
Благодаря последним инвестициям общее количество танкеров, работающих в рамках соглашения KMTF, после приобретения в 2023 году трех танкеров типа «Афрамакс», возросло до пяти.
Айдар Оржанов, генеральный директор Национальной морской судоходной компании Казахстана (КМТФ), отметил в этой связи: «Мы реализуем этот проект совместно с нашим стратегическим партнером AD Ports Group в соответствии с заданием президента Республики Казахстан по созданию альтернативных маршрутов транспортировки казахстанской нефти. Это позволит нам эффективно и безопасно транспортировать нашу нефть по Каспийскому морю для ее дальнейшей отправки на международные рынки. Мы считаем, что это только первый шаг нашего долгосрочного сотрудничества с AD Ports Group».