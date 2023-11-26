А Казахстан расширяет свой танкерный флот

Пока Иран спускает на воду эсминец с крылатыми ракетами, другое государство Каспийского региона, Казахстан, расширяет свой танкерный флот.

Группа компаний AD Ports (ОАЭ) совместно с национальной судоходной компанией «КазМорТрансФлот» (КМТФ) объявила о приобретении и начале эксплуатации двух танкеров, предназначенных для перевозки казахстанской нефти по Каспийскому морю.

Танкеры назвали «Лива» и «Тараз» соответственно, в честь древних городов в ОАЭ и Казахстане. Оба судна были приобретены в рамках совместного предприятия AD Ports Group с компанией KMTF — Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS).