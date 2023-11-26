Американцы в Персидском заливе. Тегеран советует вести себя «разумно»

Американским кораблям следует действовать «разумно» в Персидском заливе, так как они находятся в досягаемости ракетного выстрела, предупредил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Алиреза Тангсири. Его слова приводит агентство Tasnim.

«Здравый смысл в том, чтобы США вели себя разумно в Персидском заливе. <...> Среди их появлений в Персидском заливе за последние годы у нас нет ни одного случая, чтобы они заходили в наши воды даже на пядь. Когда США находятся в Персидском заливе, они сами знают, что попали в «мешок», края которого (Ормузский пролив) в наших руках, и они полностью находятся в пределах досягаемости наших ракет и средств и никогда не пытаются сцепиться с нами или вступить в поединок», — сказал он.

По словам Тангсири, Иран обладает фото- и видеоматериалами обо всех передвижениях американских судов.

Ранее в понедельник, 27 ноября, в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива. В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат «Лангедок».