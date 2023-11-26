А где свои? И где результат?

Эльмир Алиев, отдел спорта 02:10

На прошлой неделе азербайджанский футбол избавился от Джанни Де Бьязи. Это было закономерно. Помимо низких результатов сборной, итальянец в последние месяцы окончательно потерял контроль над собой. Его отъезд был неминуем.

С Де Бьязи попрощались, но проблем меньше не стало. Теперь АФФА должна постараться не ошибиться при выборе нового главного тренера. Нужен тот, кто сможет добиться с сегодняшним подбором игроков чего-то большего. К тому же нынешний состав национальной команды иные специалисты, журналисты и болельщики считают чуть ли не сильнейшим в ее 30-летней истории. Утверждение спорное, но сейчас речь не об этом. Давайте посмотрим на стартовый состав сборной Азербайджана в триумфальном матче со Швецией (3:0), ставшим во многом для нас историческим. Шесть футболистов из 11-ти не являются воспитанниками азербайджанской футбольной школы. А затем на замену вышли еще два натурализованных игрока. Всего – восемь! В злополучном матче с Бельгией (0:5) в старте было и вовсе семь представителей зарубежных футбольных школ – России, Украины, Ирана, Испании и Германии.

Увы, несмотря на массовую натурализацию, которую АФФА продолжает долгие годы, результатов у сборной Азербайджана практически нет. Нет их также у молодежной и юношеской сборных U-21, U-19 и U-17. За все эти годы ни одной нашей команде не удалось преодолеть отбор и пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. При этом для сборных младших возрастов натурализация шла еще более активно, чем в национальной команде. Как удалось узнать haqqin.az, начиная с 2008 года, когда АФФА возглавил Ровнаг Абдуллаев, всего было натурализовано около 300 (!) футболистов. Только вдумайтесь в эти цифры. Почти 300 игроков, воспитанных в различных странах мира, получили азербайджанские паспорта. В среднем это приблизительно 20 футболистов в год. Получается, что все эти годы в Азербайджане фактически не занимались воспитанием футболистов. А то небольшое количество местных игроков, которым все же удалось достичь определенных высот, появились не благодаря, а вопреки. Но это еще полбеды. Взяв на вооружение массовую натурализацию, азербайджанский футбол на уровне сборных не добился ничего. То есть двойной провал! Нет ни поставленной работы в детско-юношеском футболе, ни результата!