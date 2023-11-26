Страшные цифры: за 15 лет Азербайджан натурализовал 300 футболистов А где свои? И где результат?
На прошлой неделе азербайджанский футбол избавился от Джанни Де Бьязи. Это было закономерно. Помимо низких результатов сборной, итальянец в последние месяцы окончательно потерял контроль над собой. Его отъезд был неминуем.
С Де Бьязи попрощались, но проблем меньше не стало. Теперь АФФА должна постараться не ошибиться при выборе нового главного тренера. Нужен тот, кто сможет добиться с сегодняшним подбором игроков чего-то большего. К тому же нынешний состав национальной команды иные специалисты, журналисты и болельщики считают чуть ли не сильнейшим в ее 30-летней истории. Утверждение спорное, но сейчас речь не об этом.
Давайте посмотрим на стартовый состав сборной Азербайджана в триумфальном матче со Швецией (3:0), ставшим во многом для нас историческим. Шесть футболистов из 11-ти не являются воспитанниками азербайджанской футбольной школы. А затем на замену вышли еще два натурализованных игрока. Всего – восемь!
В злополучном матче с Бельгией (0:5) в старте было и вовсе семь представителей зарубежных футбольных школ – России, Украины, Ирана, Испании и Германии.
Увы, несмотря на массовую натурализацию, которую АФФА продолжает долгие годы, результатов у сборной Азербайджана практически нет. Нет их также у молодежной и юношеской сборных U-21, U-19 и U-17. За все эти годы ни одной нашей команде не удалось преодолеть отбор и пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. При этом для сборных младших возрастов натурализация шла еще более активно, чем в национальной команде.
Как удалось узнать haqqin.az, начиная с 2008 года, когда АФФА возглавил Ровнаг Абдуллаев, всего было натурализовано около 300 (!) футболистов.
Только вдумайтесь в эти цифры. Почти 300 игроков, воспитанных в различных странах мира, получили азербайджанские паспорта. В среднем это приблизительно 20 футболистов в год.
Получается, что все эти годы в Азербайджане фактически не занимались воспитанием футболистов. А то небольшое количество местных игроков, которым все же удалось достичь определенных высот, появились не благодаря, а вопреки.
Но это еще полбеды. Взяв на вооружение массовую натурализацию, азербайджанский футбол на уровне сборных не добился ничего. То есть двойной провал! Нет ни поставленной работы в детско-юношеском футболе, ни результата!
Справедливости ради надо сказать, что натурализация охватила не только футбол, но и весь наш спорт. Но в ряде других видов мы благодаря легионерам хотя бы добились серьезных результатов. Достаточно вспомнить Олимпиады в Лондоне-2012 и Рио-2016. В 2012 году 7 из 10 медалей (позднее у штангиста Валентина Христова отнимут бронзу из-за допинга) завоевали спортсмены, родившиеся за пределами Азербайджана. В 2016 году этот показатель и вовсе был равен 13 из 18-ти.
Понятно, что в Лондоне и Рио наши триумфальные результаты достигнуты благодаря легионерам. Но у футбольных сборных при почти 300 натурализованных игроках таких успехов и близко не было.
Годы показали, что массовая натурализация спортсменов – это легкий путь, который, однако, ведет в никуда. У этого «лекарства» есть куча побочных эффектов, постепенно уничтожающих азербайджанский спорт, особенно при передозировке. Со временем у нас это начали понимать. Правда, к сожалению, пока не все.