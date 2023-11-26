Кадыров отправляет на войну в Украину 3 тысячи чеченцев

По его словам, которые приводит «Коммерсант», они уже приступили к службе в составе новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к отправке в Украину готовы три тысячи чеченских бойцов.

«Я в этом лично убедился, посетив построение личного состава двух новых полков, подведомственных Минобороны РФ — «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», а также батальона имени Шейха Мансура. Здесь также присутствовали бойцы нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии»,— написал Кадыров в Telegram.

Он уверяет, что бойцы прошли подготовку у инструкторов в Российском университете спецназа и уже готовы выехать в «зону боевых действий».

Байсангур Беноевский (1794–1861) — чеченский военачальник XIX века, участник Кавказской войны, имам. Шейх Мансур (1760—1794) — предводитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785—1791 годов.