Северокорейский спутник сфотографировал Пентагон и Белый дом
Северокорейский разведывательный спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его данным, со снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.
Reuters также сообщает, что разведывательный спутник сделал и фотографии авианосцев на американской военной базе Норфолк (штат Вирджиния).
21 ноября Пхеньян запустил разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.