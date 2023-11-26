Риши Сунак неожиданно отменил встречу с премьером Греции

«Я выражаю свою обеспокоенность по поводу того, что премьер-министр Великобритании отменил нашу запланированную встречу всего за несколько часов до того, как она должна была состояться, - цитирует ТАСС Мицотакиса. - …Позиции Греции по вопросу возвращения скульптур Парфенона хорошо известны. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой, как и крупные проблемы международной обстановки: сектор Газа, Украину, климатический кризис, миграцию».

Бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя некоторые обломки камней с надписями и фигурами, в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и несколько других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекцию артефактов у него выкупил Британский музей. Греция добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния. Лондон отвергал требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законны для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.