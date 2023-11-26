Явлинский о войне в Украине: «Окно возможностей для переговоров захлопнулось»

Российский оппозиционный политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который месяц назад встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что время для переговоров по прекращению войны против Украины «упущено». Соглашение о прекращении огня в Украине нужно было подписывать в ноябре 2022 года, а весной этого года «окно» для него «захлопнулось». Его заявления приводит «Страна.ua».

«Соглашение о прекращении огня критически важно было подписать еще год назад - в ноябре 2022 года - окно возможностей оставалось открытым, как минимум, до февраля 2023 года», – считает Явлинский.

«Разговоры о том, что «между сторонами не было доверия», странные. О каком «доверии» в ситуации военного конфликта вообще может идти речь? Необходимы переговоры, посредники, развод войск и т.д. Да, на этом пути возможны неудачи, срывы договоренностей и возобновления боевых действий, но главное, что при этом будут продолжаться попытки создать ситуацию, в которой перестанут каждый день массово гибнуть люди. Тем более что никаких хоть сколько-то значимых территориальных изменений за год не произошло и произойти не могло. Это уже год назад понимали все серьезные военные эксперты. Политики обязаны были говорить об этом с людьми и влиять на общественное мнение в реалистичном направлении. К огромному сожалению, момент был упущен, и окно возможностей захлопнулось весной этого года», – сказал Явлинский.

Он считает, что прекращение огня «все равно наступит рано или поздно»: «Но какой будет цена опоздания? Сколько смертей и разрушений это будет стоить?»