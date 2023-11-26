Пентагон проведет закрытые заседания: обсудят Россию

Совет по оборонной политике Пентагона 5 и 6 декабря проведет закрытые заседания, в ходе которых планирует обсудить стратегию военного ведомства США в отношении России. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале правительства США.

Согласно документу, встречи будут посвящены «сбору, анализу и оценке секретной информации», результатом которых должна стать выработка практических рекомендаций Пентагона о стратегическом планировании и реализации текущей оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях.

Встречи будут включать в себя секретные брифинги «об угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с настоящего момента до 2050 года».

Участники закрытых встреч обсудят также «полученные конфиденциальные данные о действиях РФ» в ходе войны в Украине.