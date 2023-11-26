Российские военные пожаловались на ситуацию на левом берегу Днепра, пишет The Insider в обзоре о боевых действиях в Украине.

Издание отмечает, что бригада, занимающаяся эвакуацией раненых, записала видео, в котором рассказывает, что командование не обеспечивает российских военных даже водой и продовольствием: «Люди просто пьют из реки Днепр, жрут, что под ногами находят. Парни нашли одну банку тушенки, вскипятили воды из реки Днепр, добавили туда эту тушенку и по очереди хлебали, просто чтобы не сдохнуть с голоду».

Также военные рассказывают, что лечат эвакуированных с передовой лекарствами, которые покупают за собственный счет, равно как и топливо для транспорта (и сам транспорт). Ни сами военные, ни их жены не получают обещанных выплат, потому что фактически нигде не значатся — по бумагам они на территории России, а не в зоне «СВО». «Жены обращаются со справками, а их шлют», — утверждают военные.