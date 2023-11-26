Помощь США Украине: «Не позволим Путину маршировать по Европе»

Вашингтон в ближайшее время выделит дополнительную помощь как Израилю, так и Украине. BBC передает, что так сказал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

«Думаю, все решится в ближайшие дни. Я уверен, что мы сможем это сделать и доведем это дело до конца», - сказал он.

Джонсон добавил, что все те, кто решает этот вопрос, понимают, что вопрос надо срочно урегулировать, и что сейчас среди членов Конгресса «ведется немало вдумчивых переговоров».

При этом, по мнению Джонсона, на первом месте сейчас для США стоит помощь Израилю, хотя помощь Украине тоже входит в список приоритетов: «Разумеется, мы не позволим Владимиру Путину маршировать по Европе и мы понимаем необходимость оказания Украине помощи».