Ответ Китая: Независимость Тайваня — это война
Китай готов предоставить широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит «сепаратистской деятельности», направленной на «независимость Тайваня». Об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.
Как передает агентство Xinhua, так он прокомментировал слова представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Цзин-те и Сяо Би-Хима, которые выразили мнение, что у Пекина «нет графика» нападения на остров.
Чэнь напомнил о законе, который предписывает использование немирных средств и других необходимых мер для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая: «Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну».
По его словам, тайваньские политики преуменьшили угрозу «сепаратистской деятельности», чтобы обмануть избирателей на выборах президента Тайваня в 2024 году.
Представитель канцелярии по делам Тайваня указал, что материковый Китай «не потерпит и не будет проявлять снисхождения» к силам «независимости Тайваня», если они осмелятся «пойти на риск и провоцировать инциденты, продвигающие независимость Тайваня».
Чэнь призвал жителей Тайваня выступить против «независимости Тайваня» и способствовать «возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития».