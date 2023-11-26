Ответ Китая: Независимость Тайваня — это война

Как передает агентство Xinhua, так он прокомментировал слова представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Цзин-те и Сяо Би-Хима, которые выразили мнение, что у Пекина «нет графика» нападения на остров.

Китай готов предоставить широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит «сепаратистской деятельности», направленной на «независимость Тайваня». Об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

Чэнь напомнил о законе, который предписывает использование немирных средств и других необходимых мер для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая: «Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну».

По его словам, тайваньские политики преуменьшили угрозу «сепаратистской деятельности», чтобы обмануть избирателей на выборах президента Тайваня в 2024 году.

Представитель канцелярии по делам Тайваня указал, что материковый Китай «не потерпит и не будет проявлять снисхождения» к силам «независимости Тайваня», если они осмелятся «пойти на риск и провоцировать инциденты, продвигающие независимость Тайваня».

Чэнь призвал жителей Тайваня выступить против «независимости Тайваня» и способствовать «возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития».