По его словам, изменения, которые, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва и заверения призывников в том, что они будут использованы на соответствующих их навыкам должностях, а не просто отправлены на фронт.

Власти Украины планируют изменить практику призыва на военную службу, пишет издание The Guardian со ссылкой на одного из чиновников.

«Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть привлечены к другим видам деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом», – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Guardian.

По его словам, армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями Украины, чтобы выявить людей с конкретными навыками, а также отвадить квалифицированных украинцев, желающих помочь армии, но не желающих идти на фронт, от попыток уклониться от призыва.

Минобороны Украины 13 ноября сообщало о запуске проекта по рекрутингу в Вооруженные силы Украины с организацией Lobby X. По данным ведомства, проект должен позволить гражданским выбрать подразделение и должность, где их опыт будет наиболее полезен.