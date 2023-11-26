Экономике России прогнозируют замедление

В 2024 году экономику России ждет существенное замедление темпов роста: реальный ВВП увеличится только на 0,5–1,3%. Это следует из обновленного макроэкономического прогноза рейтингового агентства АКРА на 2024-2026 годы, с которым ознакомился РБК.

Ожидания АКРА пессимистичнее официальных оценок: так, Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение ВВП на 2,3% по итогам 2024 года в базовом сценарии и на 1,4% — в консервативном.

В текущем году российский ВВП продемонстрирует восстановительный рост 3–3,2%. В агентстве считают, что рост экономики будет ограничен со стороны предложения.

«В 2023 году рост был циклическим в том смысле, что безработица продолжала падать до исторически минимальных значений, а предприятия отчитывались, что у них все меньше свободных производственных мощностей. 2022 год был относительно низкой базой, с которой легче было расти. Эти же драйверы роста — рост занятости — в таком же объеме, скорее всего, будут уже недоступны», — говорит директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Многие секторы, которые обеспечивали восстановление и дальнейший рост экономики в недавнее время, уже растут с перегревом — выше своего потенциала и исторического тренда, отмечает экономист, автор телеграм-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов. «Это значит, что возможности дальнейшего наращивания выпуска в них ограничены, а рост производства в этих секторах сопряжен со все меньшей отдачей на капитал и труд», — отмечает он.

В целом эксперт согласен с прогнозом АКРА. Он ожидает в 2024 году рост ВВП на 0,9%, в последующие два года — на уровне 1% в год.