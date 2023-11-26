Украина держит оборону

Согласно сводке, российская армия активно атакует, пытаясь окружить укрепленный район в Авдеевке, который является ключевой точкой в этом регионе.

Украинский Генштаб в последнем утреннем отчете во вторник сообщил о продолжающихся интенсивных боевых действиях в районе Авдеевки, расположенной близ Донецка.

За последние сутки, по данным Генштаба, украинские военные успешно отразили 23 атаки вокруг периметра Авдеевки и на флангах выступа.

В дополнение к боям в Авдеевке, отчет упоминает также активные контратаки российской армии на других участках восточного фронта. Особое внимание уделяется району Бахмута, где зафиксировано 28 атак, направлению от Кременной к Лиману с 12 атаками и району Марьинки, юго-западнее Донецка, где произошло 9 атак.

Генштаб заверяет, что все атаки были успешно отбиты. Военные блогеры, анализируя ситуацию, также не сообщают о значительном продвижении российских войск в районе Авдеевки. Это указывает на то, что, несмотря на усиленное давление, украинские военные удерживают свои позиции, демонстрируя устойчивость и эффективность своей оборонительной стратегии.