Грузия собирается укрепить доверие между Азербайджаном и Арменией

Грузия готова поддержать диалог и укрепление доверия между Азербайджаном и Арменией в рамках «Инициативы мирного соседства», сказал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

По информации, распространенной Министерством обороны Грузии, на двусторонней встрече в Баку со своим азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым Бурчуладзе обсудил ряд важных вопросов, в том числе стоящие перед регионом задачи.

На встрече также была отмечена важность сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах, а также сохранения текущей динамики встреч стратегического уровня, которые будут способствовать развитию стран и региона.