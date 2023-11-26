Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственные служащие, включая помощников депутатов и сенаторов, судей, прокуроров и следователей, не увидят индексации своих зарплат до 1 января 2025 года. Однако это решение не затронет военнослужащих и сотрудников силовых структур, передают российские СМИ.

Правительство России предложило не проводить индексацию зарплат в 2024 году. В первоначальном варианте законопроекта, одобренного Госдумой в первом чтении, предполагалось заморозить зарплаты всех категорий, включая военных и силовиков. К последним относятся сотрудники МВД, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы.

Также стало известно, что 28 ноября Путин утвердил федеральный бюджет, согласно которому в 2024 году на оборону и безопасность будет выделено рекордные 14,1 трлн рублей. Это означает, что почти 40% общего бюджета страны, равного 36,66 трлн рублей, будет направлено на финансирование силовых структур.