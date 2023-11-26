Советника Имрана Хана облили кислотой в Лондоне

В британском графстве Хартфордшир неизвестный облил кислотой Шахзада Акбара – советника бывшего премьер-министра Пакистана и главы оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Об этом пишет газета The Independent.

"Полиция расследует предполагаемую атаку с кислотой на бывшего советника экс-премьера Пакистана Имрана Хана у его дома в Хартфордшире", - утверждает издание.

Сам пострадавший рассказал газете, что неизвестный плеснул кислотой ему в лицо на глазах у четырехлетней дочери. К счастью, он был в очках, благодаря чему глаза серьезно не пострадали. Его доставили в больницу, откуда он был выписан спустя восемь часов после перевязки обожженной кислотой руки.

По данным The Independent, полиция обнаружила бутылку, в которой хранилась используемая кислота. Кроме того, оставшийся анонимным пакистанский чиновник утверждает, что предупреждал Акбара о готовящемся покушении за несколько недель.

Полиция взяла дом Акбара под охрану.

Ранее пакистанский суд приговорил самого Хана к трем годам тюрьмы, признав его виновным в присвоении ценностей из государственной сокровищницы. При этом арест политика в мае 2023 года спровоцировал в стране масштабные беспорядки.