В ходе телефонного разговора Алиев отметил, что последние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям.

Глава государства заявил, что высказывания помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена об Азербайджане на слушаниях подкомитета по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей 15 ноября 2023 года являются предвзятыми, не отражают истины и отвергаются Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона приняла во внимание заявление США об отсрочке двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана, а также заявление о том, что «двусторонние связи между Баку и Вашингтоном не могут быть такими, как прежде», и адекватно отреагировала на это.

Алиев напомнил, что 16 ноября Министерство иностранных дел Азербайджана сделало заявление по этому поводу, и азербайджанская сторона отменила визиты высокого уровня из США.

В целях нормализации отношений госсекретарь Блинкен попросил разрешения на визит помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена в Азербайджан в декабре.

Алиев согласился с предложением при условии, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на поездки высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Госсекретарь Блинкен ответил согласием.

Вместе с тем Алиевым было отмечено, что предложения, которые азербайджанская сторона представила Армении 11 сентября 2023 года в связи с текстом мирного договора, были получены Арменией 21 ноября.

Таким образом, подчеркнул президент, Армения отложила свой ответ на 70 дней. Семидесятидневная задержка еще раз демонстрирует, что Армения использует текст мирного договора как предлог для продления переговорного процесса.

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями о следующей встрече комиссий по делимитации государственной границы, которая состоится 30 ноября на азербайджано-армянской условной границе.