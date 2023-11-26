«Есть проблема: есть фуры с одинаковыми грузами, одни проходят, другие нет. В основном это касается транспортных средств, загруженных сельскохозяйственной продукцией. Наши соответствующие органы работают вместе с коллегами», — сказал он.

Армения работает с российской стороной над решением проблем, возникающих при проезде армянских грузовиков в Российскую Федерацию через КПП «Верхний Ларс». Как передает ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

*** 11:05 На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», который служит границей между Россией и Грузией, создаются помехи и сложности для армянских грузовиков, утверждают СМИ Армении.

По информации Центра организации дорожного движения Северной Осетии, на вечер понедельника в электронной очереди на выезд из России зарегистрировано 2 тыс. 530 грузовых автомобилей.

Армянские СМИ убеждены, что в отличие от российских грузовиков, которые испытывают задержки в основном из-за плохих погодных условий, армянские грузовые автомобили сталкиваются с препятствиями политического характера. Они связывают наблюдающиеся проблемы с политическими решениями России, которые направлены на ограничение преимуществ от участия Армении в ЕАЭС.

СМИ указывают на число грузовиков, подвергшихся усиленным фитосанитарным проверкам на КПП «Верхний Ларс»: по их информации, 21 грузовик не был допущен к въезду, 31 ожидает результатов проверки, еще неизвестное количество стоит в очереди.

Так, к примеру, один директор тепличной компании сообщил о значительных финансовых потерях из-за возвращения грузовика с цветами на сумму 20 тыс. долларов США. Помимо основной очереди, ужесточение фитосанитарных проверок на границе с Россией привело к созданию дополнительной очереди транспорта, ожидающего проверку, пишут армянские СМИ.