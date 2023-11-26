Сеть World Class – один из мировых лидеров в сегменте фитнес-клубов класса люкс и премиум. Бренд существует с 1993 года и на данный момент имеет более 110 клубов по всему миру.

ООО AzFit рассчитывает в ближайшее время открыть в Баку несколько премиальных клубов сети. Первый и самый крупный - World Class Baku уже сдан в эксплуатацию.

Миссия компании – пропаганда и развитие здорового образа жизни и спорта в Азербайджане. Бакинский клуб World Class, дающий новый импульс спортивной сфере нашей страны, имеет площадь 5000 м2 и предлагает своим членам широкий спектр услуг.