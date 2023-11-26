В Баку открылся первый фитнес-клуб World Class фото
24 ноября компания AzFit провела торжественную церемонию открытия первого фитнес-клуба World Class в Баку.
Сеть World Class – один из мировых лидеров в сегменте фитнес-клубов класса люкс и премиум. Бренд существует с 1993 года и на данный момент имеет более 110 клубов по всему миру.
ООО AzFit рассчитывает в ближайшее время открыть в Баку несколько премиальных клубов сети. Первый и самый крупный - World Class Baku уже сдан в эксплуатацию.
Миссия компании – пропаганда и развитие здорового образа жизни и спорта в Азербайджане. Бакинский клуб World Class, дающий новый импульс спортивной сфере нашей страны, имеет площадь 5000 м2 и предлагает своим членам широкий спектр услуг.
• Основной тренажерный зал площадью 1000 м² и отдельный зал для женщин.
• Новейшее оборудование премиум-класса от TechnoGym.
• Крытый и открытый бассейны длиною 25 м.
• Студия боевых искусств
• Студия Cycle
• Студия Пилатес
• Студии групповых занятий
• Детский фитнес
• Массажные кабинеты
• Хамам / кися
• Сауна и парная
• Открытая спортивная площадка
• Медицинское тестирование на специальном оборудовании InBody
• Фитнес-кафе.
В настоящее время World Class Baku предлагает безлимитные годовые членства для взрослых и детей.
Адрес: ул. Измир, 2.
Контакт: 012 490 77 11.
Наш вебсайт: https://worldclass.az.