В Баку открылся первый фитнес-клуб World Class фото

24 ноября компания AzFit провела торжественную церемонию открытия первого фитнес-клуба World Class в Баку.

Сеть World Class – один из мировых лидеров в сегменте фитнес-клубов класса люкс и премиум. Бренд существует с 1993 года и на данный момент имеет более 110 клубов по всему миру.

ООО AzFit рассчитывает в ближайшее время открыть в Баку несколько премиальных клубов сети. Первый и самый крупный - World Class Baku уже сдан в эксплуатацию.

Миссия компании – пропаганда и развитие здорового образа жизни и спорта в Азербайджане. Бакинский клуб World Class, дающий новый импульс спортивной сфере нашей страны, имеет площадь 5000 м2 и предлагает своим членам широкий спектр услуг.

• Основной тренажерный зал площадью 1000 м² и отдельный зал для женщин.

• Новейшее оборудование премиум-класса от TechnoGym.

• Крытый и открытый бассейны длиною 25 м.

• Студия боевых искусств

• Студия Cycle

• Студия Пилатес

• Студии групповых занятий

• Детский фитнес

• Массажные кабинеты

• Хамам / кися

• Сауна и парная

• Открытая спортивная площадка

• Медицинское тестирование на специальном оборудовании InBody

• Фитнес-кафе.

В настоящее время World Class Baku предлагает безлимитные годовые членства для взрослых и детей.

Адрес: ул. Измир, 2.

Контакт: 012 490 77 11.

Наш вебсайт: https://worldclass.az.