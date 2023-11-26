Открывая мероприятие, глава Аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли рассказал о реформах, проводимых в системе образования в последние годы, подчеркнув важность подобных мероприятий с точки зрения освещения проводимой министерством работы.

28 ноября Министерство науки и образования провело семинар для журналистов на тему "Эффективная коммуникация".

В свою очередь, выступая на мероприятии, глава отдела координации образовательных реформ Лейла Халилова рассказала о стратегических направлениях Министерства науки и образования, подчеркнув, что одной из важнейших задач, стоящих перед министерством, является обучение учеников в соответствии с требованиями XXI века.

Далее на мероприятии выступил директор Государственного агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования Ешги Багиров, который заявил, что в настоящее время ожидается утверждение плана действий Госагентства.

По его словам, мониторинг достижений студентов, формирование профессиональных педагогов, внедрение прозрачного управления и создание современной образовательной инфраструктуры являются одними из основных задач, стоящих перед структурой.

Е.Багиров подчеркнул, что за последние годы было сделано много работ, связанных со строительством школ, отметив, что одним из основных направлений деятельности, поставленных перед Госагентством на следующий год, являются ремонтно-строительные работы в образовательных учреждениях.

Мероприятие продолжается. Мы будем освещать семинар по мере поступления информации.