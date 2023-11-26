В Азербайджане хотят создать идеального школьника

Работы по окончательной оценке новых моделей поведения учащихся, которые в настоящее время применяются в 300 школах в рамках пилотного проекта, еще не завершены. Об этом haqqin.az сообщил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Азербайджана Эшги Багиров.

Он указал, что завершение процесса запланировано на конец текущего и начало следующего года: «В зависимости от результатов планируется расширение количества школ, участвующих в проекте, с 300 до 500».