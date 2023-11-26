В Турции азербайджанская медицинская сестра Зехра Экер спасла жизни трех человек после серьезной автомобильной аварии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент произошел накануне ночью на автодороге Милас-Бодрум.

Авария была вызвана сильным дождем, который сделал дорогу скользкой и привел к потере контроля над автомобилем, пересекшим встречную полосу и спровоцировавшим цепное столкновение. В результате пятеро человек получили травмы.

Оказавшись на месте происшествия, Зехра Экер проявила профессионализм и храбрость, оказав первую медицинскую помощь пострадавшим. После аварии женщина в гражданской одежде с сумкой медицинской помощи пробралась сквозь толпу и начала оказывать помощь пострадавшим. Используя свет мобильных телефонов очевидцев, она даже установила венозные катетеры некоторым из них. После прибытия медицинской бригады скорой помощи женщина предоставила информацию о состоянии раненых и передала их на попечение специалистов.

Турецкие СМИ высоко оценили ее действия, подчеркнув важную роль в спасении жизней на опасном участке дороги.