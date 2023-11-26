Жену Буданова отравили

Жену руководителя Главного управления разведки Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она госпитализирована, пишут украинские СМИ.

Как сообщил источник в украинской разведке, Буданова завершает курс лечения, далее ее передадут под надзор врачей.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», - говорит источник.

По факту проводится расследование.