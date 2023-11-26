Министерство здравоохранения Азербайджана заявило, что в страну доставлена вакцина против гриппа. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос haqqin.az.

Согласно сообщению, эпидемиологическая ситуация, связанная с гриппом и другими респираторными заболеваниями, находится под непрерывным наблюдением министерства.

В рамках этих мер в Азербайджан была доставлена вакцина против гриппа. Распределение вакцины в Баку уже завершено, доставка в другие города и районы республики продолжается, и предполагается завершить ее в ближайшее время.

Вакцинация против гриппа среди населения Азербайджана осуществляется на добровольной основе и является ключевым элементом в профилактике заболевания.