Либерман обвинил Нетаньяху в сговоре с ХАМАС

Глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман прокомментировал новость израильского журналиста Бена Меркури о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «по крайней мере шесть раз» избегал убийства Яхьи Синвара (лидер организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла организации).

«Именно он (Нетаньяху) предоставил иммунитет Яхье Синвару и главам ХАМАС и предотвратил любые попытки помешать им. Это не мое предположение, я знаком с предметом лично», - написал Либерман на своей странице в Facebook.

В этой связи он упомянул публикацию французской газеты Le Figaro о том, что Нетаньяху пообещал Катару не убивать лидеров ХАМАС.