Корь бушует в Центральной Азии

Так, в Казахстане 30 детей, заболевших корью, находятся в тяжелом состоянии. Как передает Tengrinews.kz, об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният. По данным Минздрава, в Казахстане зафиксировано более 17 тысяч случаев заболевания корью, причем более 82 процентов из них приходится на детей. Среди этой группы 83 процента составляют непривитые дети. Министр также отметила, что заболеваемость корью удвоилась, и в ноябре было зарегистрировано более 6 тысяч случаев.

В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане зафиксированы тысячи случаев кори, большинство из которых приходится на непривитых детей, с десятками тяжелых случаев и переполненными больницами.

В настоящее время в Казахстане функционирует более 3,5 тысячи коек для больных корью, из которых 60 процентов уже занято. Отдельно она упомянула, что среди госпитализированных 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, включая 15 детей до года, при этом смертельных случаев не зарегистрировано.

Тем временем схожая ситуация наблюдается и в Узбекистане. В Наманганской области, расположенной на востоке страны, зарегистрирован рост заболеваемости корью. Из 340 зарезервированных больничных коек уже занято 255, а 87% пациентов - дети до трех лет. Об этом сообщило управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики. В социальных сетях распространилась информация о вспышке кори в этом регионе с упоминанием того, что в областной инфекционной больнице начали отказывать в приеме некоторым пациентам из-за возрастающего числа детей, поступающих с диагнозом кори.

Кроме того, в Кыргызстане с начала года зарегистрировано 4484 случая кори, большинство из которых приходится на непривитых детей. Согласно данным Республиканского центра иммунопрофилактики Кыргызстана, больше всего случаев зафиксировано в Бишкеке - 1219, затем следуют Ошская область - 720, Джалал-Абадская область - 1208, Чуйская область - 658, Оше - 349, Баткенская область - 103, Таласская область - 96, Иссык-Кульская область - 76 и Нарынская область - 55.

Эти данные подчеркивают значимость проблемы заболеваемости корью в регионе.