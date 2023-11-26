О погоде на завтра

В среду, 29 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером и ночью в пригородах столицы возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер периодически усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 12-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.