Сестры милосердия навестили Гукасяна, Саакяна и Арутюняна

В ноябре сотрудники Международного комитета Красного Креста в очередной раз навестили задержанных в Азербайджане членов бывшего сепаратистского образования на азербайджанских территориях, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, были проведены встречи один на один с задержанными и созданы условия для контактов с их семьями.

«В соответствии со своим мандатом в ходе посещений МККК оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, создает условия для восстановления или продолжения их контактов с семьями. Согласно процедурам МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений доводятся только до задержавшей стороны», - говорится в сообщении.

Напомним, бывшие главари армянских сепаратистов Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, а также бывший «председатель парламента» Давид Ишханян были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. Гукасян, Саакян и Ишханян привлечены к уголовной ответственности по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3, 214-3.2, 228.3 и 279.3 УК Азербайджана. Арутюняну предъявлено обвинение по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК Азербайджана.