Россия усиливает военно-воздушные силы Ирана

Иран завершает процедуру закупки у России истребителей Су-35, учебно-тренировочных самолетов Як-130 и ударных вертолетов Ми-28. Как передает Tasnim, об этом заявил заместитель министра обороны Ирана Мехди Фархи.

В том же интервью Фархи говорит о достижениях иранской военной промышленности, признавая важность получения российской авиатехники. По его словам, эта техника скоро прибудет в Иран. По некоторым фразам замминистра можно прийти к выводу, что Иран уже получил эту технику.

Еще в декабре 2022 года израильские СМИ со ссылкой на источники в западных разведслужбах писали, что Иран может вскоре получить от России 24 истребителя Су-35. Изначально эти самолеты Москва намеревалась продать Египту, но после того как сделка была сорвана администрацией США, было принято решение о поставках Су-35 Ирану. В январе 2023 года о готовящихся поставках говорил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Шахрияр Хейдари. Он заявил, что самолеты будут поставлены Ирану в начале весны.

В мае 2023 года Тегеран заявлял, что Су-35 будут получены "в течение ближайших недель".