Совфед объявит дату президентских выборов в России

Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит о президентских выборах в России, которые должны пройти в марте следующего года. Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", — сказал он журналистам.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.

Известно, что "Единая Россия" проведет свой съезд 17 декабря, а КПРФ - 23 декабря. "Справедливая Россия - За правду" ранее заявила о намерении поддержать действующего президента РФ Владимира Путина в случае его участия в выборах.