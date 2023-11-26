Финляндия снесет здание генконсульства России

Власти финского города Турку выкупят здание российского генерального консульства, которое перестало работать 1 октября 2023 года, а затем снесут его. Об этом сообщает Yle.

По данным издания, решение единогласно принято городским советом 27 ноября. Сумма сделки составит 1,6 млн евро. Муниципалитет заплатит 1,6 миллиона евро государственной компании Senate Properties, которая владела участком площадью 3 500 квадратных метров. Площадь здания генконсульства, включенного в продажу, — 2 000 метров.

Построенное в 1974 году здание, скорее всего, снесут. Yle пишет, что на этом месте теперь, возможно, будет детский сад. Почву на участке необходимо будет очистить, так как в начале 1900-х там были литейный и гальванический заводы.

Российские власти приняли решение 1 октября закрыть генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, девять сотрудников генконсульства и финского посольства в Москве были объявлены персонами нон грата и высланы из страны. В ответ Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.