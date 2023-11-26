Отдел информации 13:34

Молдова признала Россию угрозой своей национальной безопасности. Как передают местные СМИ, президент Майя Санду направила на рассмотрение и утверждение парламента проект новой стратегии безопасности, признающей Российскую Федерацию угрозой, которой Молдова будет оказывать сопротивление. Документ за подписью главы государства был доработан с учетом предложений центральных органов власти, организаций гражданского общества и партнеров по развитию. Стратегия является справочным документом для центральных и местных органов власти, обеспечивающим стратегическое руководство по укреплению безопасности и устойчивости Молдовы по многим направлениям. Кишинев остро ощущает последствия неспровоцированного и ничем неоправданного вторжения России в Украину, а также целенаправленные действия Москвы по ослаблению Молдовы с целью взять на себя впоследствии политический и экономический контроль над этой страной.

«Россия стремилась создать сухопутный коридор доступа к Молдове посредством применения силы, - говорится, в частности, в этом документе. - Кремль прибег к энергетическому шантажу, значительно сократив поставки природного газа в Молдову, чтобы оказать давление на правительство и все общество. Российская Федерация предприняла действия по дестабилизации страны посредством кибератак и кампаний по дезинформации, а также действий по нарушению общественного порядка. Таким же образом Россия вмешалась в избирательные процессы в Молдове, чтобы повлиять или исказить их результаты». В этой связи важно подчеркнуть, что экспертное сообщество Молдовы призвало власти страны отказаться от политики нейтралитета и усиливать армию. Так, политический аналитик Анатол Цэрану считает, что нейтралитет Молдовы не приносит пользы, а служит исключительно интересам России, помогая ей держать Кишинев в сфере своего влияния.

По мнению Цэрану, сближение Молдовы с НАТО означало бы модернизацию оборонного сектора и выход из сферы влияния России. «Нейтралитет Молдовы — это иллюзия, с которой молдаване жили много лет, и эта иллюзия была разбита с началом войны в Украине, которая доказала, что любая ставка на статус нейтралитета не стоит даже той бумаги, на которой написано данное положение», - считает политолог. О новой стратегии Молдовы в отношении российской угрозы и вероятности вступления Кишинева в Североатлантический блок корреспондент haqqin.az побеседовал с депутатом молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой.

- На Ваш взгляд, в чем главная причина того, что Молдова открыто заявила об угрозе своей государственности, исходящей от Российской Федерации? - Есть решение Европейского суда по правам человека от 8 июля 2004 года по делу «Илашку против Молдовы и России». И в том документе достаточно фундаментально разъяснена роль России в разжигании и консервации так называемого Приднестровского конфликта. Россия является единственным государством, которое откровенно, грубо и систематически попирает суверенитет Молдовы, ее территориальную целостность, а также статус ее нейтралитета, сохраняя свои воинские формирования на территории нашей республики. Напомню, что на саммите ОБСЕ, который состоялся в 1999 году в Стамбуле, Россия взяла на себя обязательства ликвидировать в Молдове до 2002 года свое незаконное военное присутствие и вывести своих военных с нашей территории. Это - очевидный факт. К нему следует добавить экспансионистские цели, которые Москва стремится реализовать посредством энергетического шантажа Молдовы. Следует понимать, что конфликт в Приднестровье — это не вражда между людьми, живущими по оба берега Днестра, а конфликт между Москвой с Кишиневом. В то же время Кремль, воспользовавшись некомпетентностью и коррумпированностью политической элиты Молдовы, пытается через свою агентурную сеть использовать этот конфликт, чтобы установить контроль над Молдовой. В минувшую субботу, 25 ноября 2023 года, исполнилось 20 лет с того дня, когда тогдашний молдавский президент Воронин отказался подписывать знаменитый «Меморандум Козака», предусматривавший полное подчинение Молдовы интересам России. Вторжение РФ в Украину радикальным образом изменило ситуацию – совершенно очевидно, что если бы не упорство и героизм Украины, то Россия оккупировала бы Молдову.

Если бы Украина не выстояла в этом конфликте, вся территория нашей страны была бы захвачена Кремлем. Таким образом, сегодня украинские граждане гибнут на фронте и в тылу, защищая не только свое право на существование, но и право на существование Республики Молдова. У меня нет никаких иллюзий относительно того, как поступила бы Москва, не останови Украина российскую агрессию. Отмечу лишь, что кардинальная смена власти в Молдове после того, как 15 ноября 2020 года Майя Санду была избрана президентом страны, а также решающее большинство в парламенте, полученное 11 июля 2021 года правящей партией «Действие и солидарность», позволили нам сегодня называть вещи своими именами. И, наконец, последнее: 19 ноября 2001 года президент Владимир Воронин подписал с президентом Владимиром Путиным договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Так вот, с момента подписания этого соглашения Кремль систематически и цинично вытирает об него ноги.

- В таком случае может ли Молдова и дальше придерживаться политики нейтралитета, которая, судя по Вашему ответу, полностью себя дискредитировала? - По моему личному убеждению, Литва, Латвия и Эстония существуют сегодня в качестве независимых суверенных государств исключительно благодаря тому, что вступили в 2004 году не только в Евросоюз, но и в НАТО. Нет никаких сомнений в том, что не будь они под защитой Североатлантического альянса, Путин вторгся бы в эти страны. Что же касается Республики Молдова, то это довольно сложная история, в контексте которой я не стану упоминать пакт Молотова-Риббентропа и прочие общеизвестные исторические нюансы. Важно понять другое - в молдавском обществе нет консенсуса на предмет отношений с НАТО. Так вот, как гражданин своей страны я утверждаю, что если Молдову что-то и защищает, то вовсе не ее нейтральный статус, а географический фактор. То есть Украина, стоящая между нами и Россией. Следовательно, только участие в системе коллективной безопасности могло бы предоставить нам хоть какую-то гарантию защиты. Но сегодня молдавское общество по-прежнему не готово принять решение по вопросу вступления в Североатлантический альянс. Нейтральный статус Молдовы зафиксирован в нашей Конституции. Однако, учитывая, что Российская Федерация этот статус не соблюдает, он может быть изменен только посредством референдума большинством голосов граждан Молдовы, включенных в избирательные списки.

Но в чем его электоральная ценность, если учесть, что на сегодняшний день почти миллион наших соотечественников живут и работают за пределами Молдовы, а еще пара сотен тысяч людей с молдавскими паспортами на левом берегу Днестра находятся в оппозиции к законно избранной власти? Такова специфика Приднестровского конфликта. Таким образом, сама идея проведения референдума ради референдума лишена всякого смысла, поскольку она не даст позитивного результата. В результате на данный момент вопрос вступления Молдовы в НАТО неактуален. Но это, повторяю, мое личное мнение. - Как Вы считаете, чего именно добивается Москва на постсоветском пространстве? Какова конечная цель России? - Великий испанский художник Франсиско Гойя издал в 1899 году серию гравюр «капричос». Если я не ошибаюсь, гравюра под номером 42 называлась «Сон разума рождает чудовищ». В России, где мы видим персонализированный диктаторский режим, уничтожено любое свободомыслие, разделение властей и прочее. Никто не считает Государственную Думу местом, где обсуждаются проблемы государства, это всего лишь формальный орган, послушно утверждающий любое решение Кремля.

У властей в Москве нет никаких противовесов и альтернатив. Таким образом, решения одного человека становятся проблемой не только для этой страны, но и с учетом того что Россия обладает ядерным оружием и одержима идеями реваншизма, подвергают угрозе свободу и безопасность как минимум европейского континента. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что стратегическая цель России – восстановление влияния и власти распавшегося Советского Союза на европейский континент с использованием таких «испытанных» инструментов, как вооруженные силы и энергетический шантаж. - Насколько зависит возможный отказ Молдовы от нейтрального статуса и ее вступление в НАТО от хода войны в Украине? - Как я уже говорил, в молдавском обществе нет единого мнения о вступлении в НАТО. Размытое отношение к Североатлантическому альянсу во многом определяется качеством предыдущих властей, которые постоянно бегали на поклон в Кремль, а также позволили, чтобы в стране посредством российских телеканалов десятилетиями беспрепятственно работала кремлевская пропаганда. Потому-то часть наших сограждан воспринимает НАТО исключительно через призму навязанных им российских нарративов. Мне неприятно говорить об этом, но такова реальность. - Но тогда каким образом Молдова, как это отмечено в стратегии национальной безопасности Вашей страны, будет противостоять российской угрозе? - До тех пор, пока Украина оказывает вооруженное сопротивление России, главный вызов для нас — это внутренняя консолидация общества. Когда президент Санду говорит, что Россия ведет против нас гибридную войну, то в первую очередь имеет в виду, что Москва пытается не только эксплуатировать, но и усиливать этнолингвистический раскол в молдавском обществе, унаследованный от советского прошлого.

К примеру, около 35 процентов наших сограждан воспринимают российскую агрессию против Украины глазами российской пропаганды. Это очень большой процент, и Россия пытается эксплуатировать данный фактор. То есть, с одной стороны, мы должны консолидировать общество на основе гражданства, с другой – продвигать вопрос вступления Молдовы в Евросоюз. Перспектива стать частью европейского сообщества стала для Молдовы практически экзистенциальной. Поскольку для нас Европейский союз пусть и не НАТО, но все-таки структура, способная обеспечить защиту. Пусть даже она будет политико-психологической, а не военной. Поэтому на первом месте в обеспечении противодействия России стоит вопрос консолидации общества и максимально ответственное и динамичное выполнение условий интеграции в Евросоюз. При том, конечно, что 14 декабря этого года ЕС примет решение о начале переговоров, связанных с вступлением Молдовы в Евросоюз. - Молдавские эксперты призывают бросить все силы на укрепление армии... - Очевидно, что Молдова – страна небольшая, и ее армия не сможет реально устоять против России. Сегодня наша армия защищает страну от российской угрозы с левого берега Днестра. Я знаю, что в Приднестровье нет людей, готовых умереть за Путина, но тем не менее мы должны учесть такую угрозу. Главный вызов нашей безопасности я вижу в линии внутреннего раскола, которую Россия стремится обострить посредством гибридной войны. Армия здесь не играет первостепенную роль. Так что в этом плане наше вступление в ЕС будет равноценно вступлению в НАТО. В 2014 году, когда был аннексирован Крым и запущен «проект Новороссия», никто не знал, чем все это закончится. И тогда, 2 февраля 2014 года, в нашей Гагаузской автономии был проведен незаконный референдум по праву Гагаузии на самоопределение. Это была чистой воды политическая провокация, осуществленная по прямому указанию из Москвы.