Молдова пробуждается от сна разума, пока ее не поглотило чудовище Депутат правящей партии Молдовы отвечает на вопросы haqqin.az
Молдова признала Россию угрозой своей национальной безопасности. Как передают местные СМИ, президент Майя Санду направила на рассмотрение и утверждение парламента проект новой стратегии безопасности, признающей Российскую Федерацию угрозой, которой Молдова будет оказывать сопротивление.
Документ за подписью главы государства был доработан с учетом предложений центральных органов власти, организаций гражданского общества и партнеров по развитию. Стратегия является справочным документом для центральных и местных органов власти, обеспечивающим стратегическое руководство по укреплению безопасности и устойчивости Молдовы по многим направлениям.
Кишинев остро ощущает последствия неспровоцированного и ничем неоправданного вторжения России в Украину, а также целенаправленные действия Москвы по ослаблению Молдовы с целью взять на себя впоследствии политический и экономический контроль над этой страной.
«Россия стремилась создать сухопутный коридор доступа к Молдове посредством применения силы, - говорится, в частности, в этом документе. - Кремль прибег к энергетическому шантажу, значительно сократив поставки природного газа в Молдову, чтобы оказать давление на правительство и все общество. Российская Федерация предприняла действия по дестабилизации страны посредством кибератак и кампаний по дезинформации, а также действий по нарушению общественного порядка. Таким же образом Россия вмешалась в избирательные процессы в Молдове, чтобы повлиять или исказить их результаты».
В этой связи важно подчеркнуть, что экспертное сообщество Молдовы призвало власти страны отказаться от политики нейтралитета и усиливать армию.
Так, политический аналитик Анатол Цэрану считает, что нейтралитет Молдовы не приносит пользы, а служит исключительно интересам России, помогая ей держать Кишинев в сфере своего влияния.
По мнению Цэрану, сближение Молдовы с НАТО означало бы модернизацию оборонного сектора и выход из сферы влияния России.
«Нейтралитет Молдовы — это иллюзия, с которой молдаване жили много лет, и эта иллюзия была разбита с началом войны в Украине, которая доказала, что любая ставка на статус нейтралитета не стоит даже той бумаги, на которой написано данное положение», - считает политолог.
О новой стратегии Молдовы в отношении российской угрозы и вероятности вступления Кишинева в Североатлантический блок корреспондент haqqin.az побеседовал с депутатом молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой.
- На Ваш взгляд, в чем главная причина того, что Молдова открыто заявила об угрозе своей государственности, исходящей от Российской Федерации?
- Есть решение Европейского суда по правам человека от 8 июля 2004 года по делу «Илашку против Молдовы и России». И в том документе достаточно фундаментально разъяснена роль России в разжигании и консервации так называемого Приднестровского конфликта. Россия является единственным государством, которое откровенно, грубо и систематически попирает суверенитет Молдовы, ее территориальную целостность, а также статус ее нейтралитета, сохраняя свои воинские формирования на территории нашей республики.
Напомню, что на саммите ОБСЕ, который состоялся в 1999 году в Стамбуле, Россия взяла на себя обязательства ликвидировать в Молдове до 2002 года свое незаконное военное присутствие и вывести своих военных с нашей территории. Это - очевидный факт. К нему следует добавить экспансионистские цели, которые Москва стремится реализовать посредством энергетического шантажа Молдовы. Следует понимать, что конфликт в Приднестровье — это не вражда между людьми, живущими по оба берега Днестра, а конфликт между Москвой с Кишиневом.
В то же время Кремль, воспользовавшись некомпетентностью и коррумпированностью политической элиты Молдовы, пытается через свою агентурную сеть использовать этот конфликт, чтобы установить контроль над Молдовой. В минувшую субботу, 25 ноября 2023 года, исполнилось 20 лет с того дня, когда тогдашний молдавский президент Воронин отказался подписывать знаменитый «Меморандум Козака», предусматривавший полное подчинение Молдовы интересам России. Вторжение РФ в Украину радикальным образом изменило ситуацию – совершенно очевидно, что если бы не упорство и героизм Украины, то Россия оккупировала бы Молдову.
Если бы Украина не выстояла в этом конфликте, вся территория нашей страны была бы захвачена Кремлем. Таким образом, сегодня украинские граждане гибнут на фронте и в тылу, защищая не только свое право на существование, но и право на существование Республики Молдова. У меня нет никаких иллюзий относительно того, как поступила бы Москва, не останови Украина российскую агрессию. Отмечу лишь, что кардинальная смена власти в Молдове после того, как 15 ноября 2020 года Майя Санду была избрана президентом страны, а также решающее большинство в парламенте, полученное 11 июля 2021 года правящей партией «Действие и солидарность», позволили нам сегодня называть вещи своими именами.
И, наконец, последнее: 19 ноября 2001 года президент Владимир Воронин подписал с президентом Владимиром Путиным договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Так вот, с момента подписания этого соглашения Кремль систематически и цинично вытирает об него ноги.
- В таком случае может ли Молдова и дальше придерживаться политики нейтралитета, которая, судя по Вашему ответу, полностью себя дискредитировала?
- По моему личному убеждению, Литва, Латвия и Эстония существуют сегодня в качестве независимых суверенных государств исключительно благодаря тому, что вступили в 2004 году не только в Евросоюз, но и в НАТО.
Нет никаких сомнений в том, что не будь они под защитой Североатлантического альянса, Путин вторгся бы в эти страны. Что же касается Республики Молдова, то это довольно сложная история, в контексте которой я не стану упоминать пакт Молотова-Риббентропа и прочие общеизвестные исторические нюансы. Важно понять другое - в молдавском обществе нет консенсуса на предмет отношений с НАТО. Так вот, как гражданин своей страны я утверждаю, что если Молдову что-то и защищает, то вовсе не ее нейтральный статус, а географический фактор. То есть Украина, стоящая между нами и Россией.
Следовательно, только участие в системе коллективной безопасности могло бы предоставить нам хоть какую-то гарантию защиты. Но сегодня молдавское общество по-прежнему не готово принять решение по вопросу вступления в Североатлантический альянс. Нейтральный статус Молдовы зафиксирован в нашей Конституции. Однако, учитывая, что Российская Федерация этот статус не соблюдает, он может быть изменен только посредством референдума большинством голосов граждан Молдовы, включенных в избирательные списки.
Но в чем его электоральная ценность, если учесть, что на сегодняшний день почти миллион наших соотечественников живут и работают за пределами Молдовы, а еще пара сотен тысяч людей с молдавскими паспортами на левом берегу Днестра находятся в оппозиции к законно избранной власти? Такова специфика Приднестровского конфликта. Таким образом, сама идея проведения референдума ради референдума лишена всякого смысла, поскольку она не даст позитивного результата. В результате на данный момент вопрос вступления Молдовы в НАТО неактуален. Но это, повторяю, мое личное мнение.
- Как Вы считаете, чего именно добивается Москва на постсоветском пространстве? Какова конечная цель России?
- Великий испанский художник Франсиско Гойя издал в 1899 году серию гравюр «капричос». Если я не ошибаюсь, гравюра под номером 42 называлась «Сон разума рождает чудовищ». В России, где мы видим персонализированный диктаторский режим, уничтожено любое свободомыслие, разделение властей и прочее. Никто не считает Государственную Думу местом, где обсуждаются проблемы государства, это всего лишь формальный орган, послушно утверждающий любое решение Кремля.
У властей в Москве нет никаких противовесов и альтернатив. Таким образом, решения одного человека становятся проблемой не только для этой страны, но и с учетом того что Россия обладает ядерным оружием и одержима идеями реваншизма, подвергают угрозе свободу и безопасность как минимум европейского континента. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что стратегическая цель России – восстановление влияния и власти распавшегося Советского Союза на европейский континент с использованием таких «испытанных» инструментов, как вооруженные силы и энергетический шантаж.
- Насколько зависит возможный отказ Молдовы от нейтрального статуса и ее вступление в НАТО от хода войны в Украине?
- Как я уже говорил, в молдавском обществе нет единого мнения о вступлении в НАТО. Размытое отношение к Североатлантическому альянсу во многом определяется качеством предыдущих властей, которые постоянно бегали на поклон в Кремль, а также позволили, чтобы в стране посредством российских телеканалов десятилетиями беспрепятственно работала кремлевская пропаганда. Потому-то часть наших сограждан воспринимает НАТО исключительно через призму навязанных им российских нарративов. Мне неприятно говорить об этом, но такова реальность.
- Но тогда каким образом Молдова, как это отмечено в стратегии национальной безопасности Вашей страны, будет противостоять российской угрозе?
- До тех пор, пока Украина оказывает вооруженное сопротивление России, главный вызов для нас — это внутренняя консолидация общества. Когда президент Санду говорит, что Россия ведет против нас гибридную войну, то в первую очередь имеет в виду, что Москва пытается не только эксплуатировать, но и усиливать этнолингвистический раскол в молдавском обществе, унаследованный от советского прошлого.
К примеру, около 35 процентов наших сограждан воспринимают российскую агрессию против Украины глазами российской пропаганды. Это очень большой процент, и Россия пытается эксплуатировать данный фактор. То есть, с одной стороны, мы должны консолидировать общество на основе гражданства, с другой – продвигать вопрос вступления Молдовы в Евросоюз. Перспектива стать частью европейского сообщества стала для Молдовы практически экзистенциальной. Поскольку для нас Европейский союз пусть и не НАТО, но все-таки структура, способная обеспечить защиту. Пусть даже она будет политико-психологической, а не военной. Поэтому на первом месте в обеспечении противодействия России стоит вопрос консолидации общества и максимально ответственное и динамичное выполнение условий интеграции в Евросоюз. При том, конечно, что 14 декабря этого года ЕС примет решение о начале переговоров, связанных с вступлением Молдовы в Евросоюз.
- Молдавские эксперты призывают бросить все силы на укрепление армии...
- Очевидно, что Молдова – страна небольшая, и ее армия не сможет реально устоять против России. Сегодня наша армия защищает страну от российской угрозы с левого берега Днестра. Я знаю, что в Приднестровье нет людей, готовых умереть за Путина, но тем не менее мы должны учесть такую угрозу.
Главный вызов нашей безопасности я вижу в линии внутреннего раскола, которую Россия стремится обострить посредством гибридной войны. Армия здесь не играет первостепенную роль. Так что в этом плане наше вступление в ЕС будет равноценно вступлению в НАТО.
В 2014 году, когда был аннексирован Крым и запущен «проект Новороссия», никто не знал, чем все это закончится. И тогда, 2 февраля 2014 года, в нашей Гагаузской автономии был проведен незаконный референдум по праву Гагаузии на самоопределение. Это была чистой воды политическая провокация, осуществленная по прямому указанию из Москвы.
И тогда Евросоюз не только предоставил нам возможность заключить соглашение об ассоциации, но и организовал целую серию очень важных визитов в Кишинев представительных лиц и структур Евросоюза и стран ЕС. Это было конкретное предупреждение «Не трогать Молдову!», направленное непосредственно Путину. Точно такой же месседж был направлен президенту России 1 июня этого года, когда на саммит в Молдову, организованный всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной, прибыли лидеры 47 стран Европейского союза. Именно так Евросоюз дал понять России, что берет под свое крыло Республику Молдова.
Хотя, конечно, против танков нужны и другие инструменты...