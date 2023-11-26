В Армении арестовали дезертиров войны

Следственный комитет Армении сообщил об аресте трех армянских офицеров по обвинению в дезертирстве в период 44-дневной войны в Карабахе, передают армянские СМИ.

В частности, заместителю командира батальона, майору А.С. предъявлено обвинение в самовольном уходе с поля боя 2 октября на южном участке ответственности незаконных армянских вооруженных формирований.

Кроме того, командирам взводов, старшим лейтенантам В.Т. и Р.Г., также инкриминируется дезертирство. Они обвиняются в отказе выполнять свои служебные обязанности на том же рубеже во время выполнения боевой задачи.

После предъявления обвинений все трое были задержаны и впоследствии арестованы.