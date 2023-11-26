Ереван: Мир с Баку может быть заключен в течение 15 дней
Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение в течение следующих 15 дней. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.
«При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней... Можно сказать, что мы достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам. Я не хочу раскрывать деталей, чтобы тем самым не навредить процессу», - цитирует ТАСС Симоняна.
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