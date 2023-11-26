Крысы помогут разминировать Карабах
Крысы, задействованные в процессе разминирования, уже находятся на территориях, заявил журналистам председатель Правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.
Он отметил, что крысы задействованы в процессе поиска мин на территории Агдамского района: «Если сравнить крыс с собаками - миноискателями, у них есть преимущества. На поиск мин времени у них уходит меньше, чем у собак, и эта работа дает эффект».
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